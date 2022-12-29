США согласились продать Тайваню системы минирования

Госдепартамент Соединённых Штатов согласовал продажу Тайваню противотанковых систем дистанционного минирования Volcano ("Вулкан"), а также необходимого для них оборудования на $180 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США. Это ведомство отвечает за поставки оружия за рубеж по контрактам между правительствами.

Администрация США уже направила официальное уведомление в Конгресс о таком решении. У парламентариев теперь есть месяц, чтобы изучить документ и при желании заблокировать его реализацию.

Система "Вулкан" была создана во время противостояния США и СССР, когда американские стратеги боялись быстрых и массовых советских танковых прорывов по Фульдскому коридору и выхода на оперативный простор во Франции при начале атаки из ГДР. "Вулкан" устанавливается на вертолёт или автомобиль, благодаря чему можно оперативно заминировать возможные места проезда танков противника.