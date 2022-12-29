США согласились продать Тайваню системы минирования
Госдеп одобрил продажу Тайваню систем дистанционного минирования "Вулкан"
Система минирования "Вулкан" на базе грузовика M977 HEMTT. Фото © Армия США
Госдепартамент Соединённых Штатов согласовал продажу Тайваню противотанковых систем дистанционного минирования Volcano ("Вулкан"), а также необходимого для них оборудования на $180 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США. Это ведомство отвечает за поставки оружия за рубеж по контрактам между правительствами.
Администрация США уже направила официальное уведомление в Конгресс о таком решении. У парламентариев теперь есть месяц, чтобы изучить документ и при желании заблокировать его реализацию.
Система "Вулкан" была создана во время противостояния США и СССР, когда американские стратеги боялись быстрых и массовых советских танковых прорывов по Фульдскому коридору и выхода на оперативный простор во Франции при начале атаки из ГДР. "Вулкан" устанавливается на вертолёт или автомобиль, благодаря чему можно оперативно заминировать возможные места проезда танков противника.
Как ранее писал Лайф, газета Wall Street Journal заявила, что США обеспокоились дефицитом оружия для Тайваня из-за Украины. Издание узнало, что только за этот год Штаты недопоставили на остров оружия на пять миллиардов долларов.