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29 декабря, 03:05

США согласились продать Тайваню системы минирования

Госдеп одобрил продажу Тайваню систем дистанционного минирования "Вулкан"

<p>Система минирования "Вулкан" на базе грузовика M977 HEMTT. Фото © Армия США</p>

Система минирования "Вулкан" на базе грузовика M977 HEMTT. Фото © Армия США

Госдепартамент Соединённых Штатов согласовал продажу Тайваню противотанковых систем дистанционного минирования Volcano ("Вулкан"), а также необходимого для них оборудования на $180 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США. Это ведомство отвечает за поставки оружия за рубеж по контрактам между правительствами.

Администрация США уже направила официальное уведомление в Конгресс о таком решении. У парламентариев теперь есть месяц, чтобы изучить документ и при желании заблокировать его реализацию.

Система "Вулкан" была создана во время противостояния США и СССР, когда американские стратеги боялись быстрых и массовых советских танковых прорывов по Фульдскому коридору и выхода на оперативный простор во Франции при начале атаки из ГДР. "Вулкан" устанавливается на вертолёт или автомобиль, благодаря чему можно оперативно заминировать возможные места проезда танков противника.

В США заявили о намерении продолжить вооружение Тайваня

В США заявили о намерении продолжить вооружение Тайваня

Как ранее писал Лайф, газета Wall Street Journal заявила, что США обеспокоились дефицитом оружия для Тайваня из-за Украины. Издание узнало, что только за этот год Штаты недопоставили на остров оружия на пять миллиардов долларов.

Андрей Григорьев

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