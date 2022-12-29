"Остановитесь!": Французский политик счёл бредом новую программу ЕС по Украине

Французский политик Флориан Филиппо высказался против нового проекта поддержки Украины со стороны ЕС. Своё возмущение он выразил в соцсети Twitter.

"Через несколько дней, с 1 января 2023 года, ЕС будет ежемесячно присылать Зеленскому 1,5 миллиарда евро. Круглый год!" — заявил Филиппо.

Он добавил, что Франция будет выплачивать Украине 300 миллионов евро ежемесячно, что, по мнению политика, можно воспринимать не иначе как бред.

"Осознаёте ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!" — призвал Филиппо.