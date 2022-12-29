Буддийский лама дал россиянам новогодний совет

"Правильнее всего будет превратить этот день в торжество жизни. Этого можно достичь разными способами. Например, посвятив себя благотворительности или приняв новые решения, которые поспособствуют благополучию человечества. Новый год должен принести новые возможности, изменить к лучшему нашу жизнь и весь наш мир", — заявил Ринпоче в беседе с РИА "Новости".

По его словам, молитва поможет преодолеть любые проблемы, которые могут ожидать нас в новом году. Он напомнил, что вести себя как достойный человек необходимо вне зависимости от времени года, в том числе проявлять любовь, доброту и заботу. Как отметил священнослужитель, это особенно актуально теперь, когда мир претерпевает больше трудностей, чем в последние несколько лет. Также он подчеркнул, что не смотрит на наступающий год с точки зрения астрологии. По его словам, вселенная, когда придёт время, сама "укажет нам верный путь".