ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 17:02

В США увидели мрачный знак для Киева в рождественском послании Зеленского

Newsweek: В рождественском обращении Зеленского есть "горький привкус отчаяния"

Рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского получилось не радостным, а пессимистичным и мрачным. Об этом пишет обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд.

"Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим", отметил автор публикации.

Он даже почувствовал в словах украинского лидера "горький привкус отчаяния". По мнению Макдональда, такое выступление — плохой знак для Киева. Ведь Зеленский "рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта", заключил колумнист.

Байден поздравил американцев с Рождеством и нарвался на сравнение с сатаной

Байден поздравил американцев с Рождеством и нарвался на сравнение с сатаной

Напомним, в Германии тоже раскритиковали поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Рождеством и назвали его безумцем. Читатели немецкого издания Die Welt увидели в его словах о том, что "мы не ждём чуда, поскольку творим его сами", фальшь и указали на беспомощность Киева, ведь без поддержки Запада "Украина сама ничего не сотворила".

Обложка ©

ТАСС/AP

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров