В США увидели мрачный знак для Киева в рождественском послании Зеленского
Newsweek: В рождественском обращении Зеленского есть "горький привкус отчаяния"
Рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского получилось не радостным, а пессимистичным и мрачным. Об этом пишет обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд.
"Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим", — отметил автор публикации.
Он даже почувствовал в словах украинского лидера "горький привкус отчаяния". По мнению Макдональда, такое выступление — плохой знак для Киева. Ведь Зеленский "рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта", заключил колумнист.
Напомним, в Германии тоже раскритиковали поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Рождеством и назвали его безумцем. Читатели немецкого издания Die Welt увидели в его словах о том, что "мы не ждём чуда, поскольку творим его сами", фальшь и указали на беспомощность Киева, ведь без поддержки Запада "Украина сама ничего не сотворила".
ТАСС/AP