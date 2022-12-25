В США увидели мрачный знак для Киева в рождественском послании Зеленского

Рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского получилось не радостным, а пессимистичным и мрачным. Об этом пишет обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд.

"Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим", — отметил автор публикации.

Он даже почувствовал в словах украинского лидера "горький привкус отчаяния". По мнению Макдональда, такое выступление — плохой знак для Киева. Ведь Зеленский "рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта", заключил колумнист.