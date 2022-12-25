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25 декабря, 16:52

Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов

Международная помощь энергосистеме Украины набирает обороты и уже составляет 1,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, на данный момент Киев получил более 200 грузов с соответствующим оборудованием.

"Помощь энергосектору от партнёров набирает обороты. Имеем заявленную помощь в размере практически 1,5 миллиарда долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта повреждённой инфраструктуры", написал он в одной из социальных сетей.

На Украине решили импортом из Европы покрыть дефицит электричества

На Украине решили импортом из Европы покрыть дефицит электричества

Лайф рассказывал, что гендиректор украинской YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил о критической ситуации с энергоснабжением Киева. В Укрэнерго также сообщали о потере более 50% энергосистемы, что означает наступление системной аварии.

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ТАСС/Zuma

Матвей Шандрыголов

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