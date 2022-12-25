Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов
Международная помощь энергосистеме Украины набирает обороты и уже составляет 1,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, на данный момент Киев получил более 200 грузов с соответствующим оборудованием.
"Помощь энергосектору от партнёров набирает обороты. Имеем заявленную помощь в размере практически 1,5 миллиарда долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта повреждённой инфраструктуры", — написал он в одной из социальных сетей.
Лайф рассказывал, что гендиректор украинской YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил о критической ситуации с энергоснабжением Киева. В Укрэнерго также сообщали о потере более 50% энергосистемы, что означает наступление системной аварии.
ТАСС/Zuma