Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов

Международная помощь энергосистеме Украины набирает обороты и уже составляет 1,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, на данный момент Киев получил более 200 грузов с соответствующим оборудованием.

"Помощь энергосектору от партнёров набирает обороты. Имеем заявленную помощь в размере практически 1,5 миллиарда долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта повреждённой инфраструктуры", — написал он в одной из социальных сетей.