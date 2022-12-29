Путин подписал закон, разрешающий россиянам отказаться от биометрии для получения услуг

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам отказаться от предоставления биометрических персональных данных при получении коммерческих и государственных услуг. Документ обнародован на портале правовой информации.

Согласно закону, эти данные будут размещаться и обрабатываться в государственной биометрической системе. Вместе с тем в документе определяется перечень закрытых видов собираемой биометрии — изображение лица и образец голоса. Ещё законом запрещается трансграничная передача собранных биометрических данных. Использовать и хранить их можно только в российских базах данных. Также россиянам разрешено отзывать согласие на сбор биометрии в отношении детей, это могут сделать их родители. Сделать это возможно в отделении МФЦ.

Контролировать использование биометрии граждане смогут через портал услуг. Для этого единой биометрической системой будет создан координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии. В его состав войдут представители общественности, экспертного сообщества и централизованных религиозных организаций.

Вступает в силу закон со дня его официального опубликования, часть его положений — с 1 июня 2023 года, 1 января 2024-го и 1 января 2027-го.