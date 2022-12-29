Путин установил уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому георгиевская лента приобретает статус одного из символов воинской славы РФ и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Теперь за публичное осквернение ленты предусмотрена уголовная ответственность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус Георгиевской ленты", — говорится в тексте закона.

За публичное осквернение георгиевской ленты грозит штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В соответствии с законом, этот символ может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а в иных случаях будет пресекаться законом.