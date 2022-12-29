В Воронеже неизвестный изнасиловал девушку, возвращавшуюся с корпоратива

В Воронеже неизвестный мужчина изнасиловал девушку, которая возвращалась с корпоратива. Инцидент произошёл 24 декабря. Об этом сообщают "Вести-Воронеж" со ссылкой на источник.

Насильник напал на свою жертву у дворца спорта "Юбилейный", девушка на время потеряла сознание, однако позже ей удалось отбиться. Сейчас нападавшего ищет полиция, а следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании.