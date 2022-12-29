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Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 12:32

Россияне назвали самую значимую цель, которая была достигнута в рамках СВО

ВЦИОМ: 85% россиян назвали снятие водной блокады Крыма самым значительным результатом СВО

Большая часть жителей России (85%) посчитали снятие водной блокады Крыма наиболее значительным результатом специальной военной операции. Такие данные опроса публикует Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ).

"Индекс значимости по всем тестируемым событиям в ходе СВО колеблется в диапазоне 72–83 пунктов. Наиболее весомым из них стало снятие водной блокады Крыма — абсолютное большинство считают это достижение значимым и декларируют положительное отношение к нему (величина группы абсолютной поддержки — 85%). Индекс значимости события, таким образом, составил 83 пункта, индекс отношения — 86 пунктов", — говорится в результатах исследования.

На втором месте по значимости, по мнению респондентов, расположилось освобождение ЛНР и значительной части ДНР — величина абсолютной поддержки 80%. Следом опрошенные назвали поддержку гражданами солдат и офицеров и консолидацию российского общества на этом фоне — 79%. Среди прочего участники опроса также назвали изменение статуса Азовского моря, возможность жителям присоединённых территорий жить по своим традициям и общаться на родном языке, сплочение общества на фоне помощи бойцам и фронту, повышение ответственности за своё будущее и будущее страны и вхождение новых регионов в состав РФ.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин
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