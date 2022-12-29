Россияне назвали самую значимую цель, которая была достигнута в рамках СВО

"Индекс значимости по всем тестируемым событиям в ходе СВО колеблется в диапазоне 72–83 пунктов. Наиболее весомым из них стало снятие водной блокады Крыма — абсолютное большинство считают это достижение значимым и декларируют положительное отношение к нему (величина группы абсолютной поддержки — 85%). Индекс значимости события, таким образом, составил 83 пункта, индекс отношения — 86 пунктов", — говорится в результатах исследования.

На втором месте по значимости, по мнению респондентов, расположилось освобождение ЛНР и значительной части ДНР — величина абсолютной поддержки 80%. Следом опрошенные назвали поддержку гражданами солдат и офицеров и консолидацию российского общества на этом фоне — 79%. Среди прочего участники опроса также назвали изменение статуса Азовского моря, возможность жителям присоединённых территорий жить по своим традициям и общаться на родном языке, сплочение общества на фоне помощи бойцам и фронту, повышение ответственности за своё будущее и будущее страны и вхождение новых регионов в состав РФ.