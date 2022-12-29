Юрист рассказал, в какое время нельзя шуметь в новогоднюю ночь

Вопрос шума в новогоднюю ночь регулируется нормами конкретного российского субъекта, в каждом регионе есть свои интерпретации закона о тишине. При этом без местного распоряжения громко себя вести в новогоднюю ночь нельзя в период с 23:00 до 7:00. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

"Например, в соответствии с законом города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" запрещается шуметь в период с 23 часов до семи часов. За нарушение данного положения закона налагается административный штраф в соответствии с КоАП г. Москвы. Эта же норма распространяется и на период новогодних праздников", — отметил он.

По словам специалиста, в некоторых регионах в новогоднюю ночь установлены другие правила. Так, в Самарской области при праздновании разрешается шуметь с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января. Однако такие специальные нормы действуют далеко не во всех регионах страны, поэтому громкие звуки могут привести к привлечению к административной ответственности. При этом на практике полицейские редко наказывают нарушителей. Если соседи вызвали наряд, то не стоит вести себя с правоохранителями грубо. Сотрудники вправе оштрафовать, но если нормально с ними поговорить, то они, вероятно, войдут в положение и уедут.