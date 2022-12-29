Пострадавший из-за падения сосульки генерал-лейтенант МЧС находится в состоянии средней тяжести

Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров, который пострадал в результате падения на него огромной сосульки в Москве, находится в состоянии средней тяжести и переведён в отдельную палату. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель экстренных служб.

"Переведён из реанимации в отдельную палату, в сознании, состояние средней степени тяжести", — заявила собеседница агентства.