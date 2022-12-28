В Москве огромная сосулька упала на генерал-лейтенанта МЧС

В Москве сосулька огромного размера откололась от здания и упала на мужчину. По данным источника Лайфа, пострадавшим оказался директор Департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Он получил переломы и был прооперирован.

Момент падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

50-летний Елизаров возвращался по Инициативной улице с обеда. Когда проходил под крышей здания, ему на голову упала огромная сосулька. У сотрудника МЧС черепно-мозговая травма, компрессионный перелом позвоночника. Генерал-лейтенанта уже прооперировали, он находится в стабильном состоянии в больнице.

Прокуратура проводит проверку и ищет ответственных за очистку здания от снега и льда.