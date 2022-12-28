В Москве огромная сосулька упала на генерал-лейтенанта МЧС
В Москве сосулька огромного размера откололась от здания и упала на мужчину. По данным источника Лайфа, пострадавшим оказался директор Департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Он получил переломы и был прооперирован.
Момент падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
50-летний Елизаров возвращался по Инициативной улице с обеда. Когда проходил под крышей здания, ему на голову упала огромная сосулька. У сотрудника МЧС черепно-мозговая травма, компрессионный перелом позвоночника. Генерал-лейтенанта уже прооперировали, он находится в стабильном состоянии в больнице.
Прокуратура проводит проверку и ищет ответственных за очистку здания от снега и льда.
А ранее в подмосковном Красногорске 13-летний сын экс-совладельца "Алтайэнергобанка" Сергея Вострикова погиб после того, как на него упал снег с крыши. Лайф публиковал видео с места трагедии.
Telegram / Прокуратура Москвы