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28 декабря, 14:48
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В Москве огромная сосулька упала на генерал-лейтенанта МЧС

В Москве сосулька огромного размера откололась от здания и упала на мужчину. По данным источника Лайфа, пострадавшим оказался директор Департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Он получил переломы и был прооперирован.

Момент падения наледи на генерал-лейтенанта МЧС. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

50-летний Елизаров возвращался по Инициативной улице с обеда. Когда проходил под крышей здания, ему на голову упала огромная сосулька. У сотрудника МЧС черепно-мозговая травма, компрессионный перелом позвоночника. Генерал-лейтенанта уже прооперировали, он находится в стабильном состоянии в больнице.

Прокуратура проводит проверку и ищет ответственных за очистку здания от снега и льда.

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А ранее в подмосковном Красногорске 13-летний сын экс-совладельца "Алтайэнергобанка" Сергея Вострикова погиб после того, как на него упал снег с крыши. Лайф публиковал видео с места трагедии.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Светлана Оперук

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