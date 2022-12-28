В Куршевеле задержали украинского миллиардера Жеваго

Во французском курорте Куршевель по запросу Киева задержан экс-депутат Верховной рады, украинский миллиардер Константин Жеваго, входящий в пятёрку богатейших людей Незалежной, по версии Forbes.

"По запросу Государственного бюро расследований французские стражи порядка задержали экс-депутата Рады, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель", — говорится в сообщении Госбюро.

На Украине бизнесмена подозревают в растрате, присвоении имущества, отмывании денег. Жеваго планируют арестовать в суде города Шамбери и экстрадировать. Также уже наложен арест на имущество олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

Жеваго — совладелец производителя железной руды "Феррэкспо", контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу "Финансы и кредит". Его состояние оценивается в $1,4 миллиарда.