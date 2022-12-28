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28 декабря, 14:30

В Куршевеле задержали украинского миллиардера Жеваго

Во французском курорте Куршевель по запросу Киева задержан экс-депутат Верховной рады, украинский миллиардер Константин Жеваго, входящий в пятёрку богатейших людей Незалежной, по версии Forbes.

"По запросу Государственного бюро расследований французские стражи порядка задержали экс-депутата Рады, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель", — говорится в сообщении Госбюро.

На Украине бизнесмена подозревают в растрате, присвоении имущества, отмывании денег. Жеваго планируют арестовать в суде города Шамбери и экстрадировать. Также уже наложен арест на имущество олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

Жеваго — совладелец производителя железной руды "Феррэкспо", контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу "Финансы и кредит". Его состояние оценивается в $1,4 миллиарда.

Что-то назревает: Почему украинские олигархи поднимают голову

Что-то назревает: Почему украинские олигархи поднимают голову

А ранее издание Forbes опубликовало топ-20 богатейших предпринимателей Украины. Экс-президент Пётр Порошенко в этом рейтинге занял 12-е место и перестал быть долларовым миллиардером: в феврале 2022 года его состояние составляло 1,6 миллиарда долларов, а к декабрю 2022-го уменьшилось до 730 миллионов долларов.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Синдеев

Александра Вишнякова

Комментарий

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Максим Борькинвчера в 15:08

Да там все мазаны!

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