Экс-игрок "Спартака" заявил, что в Европе зря представляют Россию "страной из прошлого"

Европейцы имеют неправильное представление о России и её жителях, считая, что РФ — это "страна из прошлого". Об этом заявил бывший защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго в посвящённом ему фильме, который опубликовала пресс-служба красно-белых.

"Если честно, у России в Европе имидж "страны из прошлого". Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но всё оказалось совсем не так. Внешность бывает обманчива. Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор", — рассказал Жиго.