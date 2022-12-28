Экс-игрок "Спартака" заявил, что в Европе зря представляют Россию "страной из прошлого"
Экс-защитник "Спартака" Жиго заявил, что в Европе неправильно представляют Россию
Европейцы имеют неправильное представление о России и её жителях, считая, что РФ — это "страна из прошлого". Об этом заявил бывший защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго в посвящённом ему фильме, который опубликовала пресс-служба красно-белых.
"Если честно, у России в Европе имидж "страны из прошлого". Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но всё оказалось совсем не так. Внешность бывает обманчива. Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор", — рассказал Жиго.
Добавим, что Жиго выступал за "Спартак" с 2018 по 2022 год, проведя в составе столичного клуба 110 матчей, в которых он забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее Лайф рассказывал, что супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова считает Квинси Промеса лучшим футболистом России последнего десятилетия.
ТАСС / Олег Бухарев