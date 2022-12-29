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29 декабря, 12:16

Автора хитов Алсу Александра Шевченко похоронили в Москве

На Ваганьковском кладбище в Москве похоронили композитора и бывшего продюсера Алсу Александра Шевченко. Артист будет покоиться рядом с поэтом Михаилом Таничем и актёром Леонидом Филатовым.

Как пишет РИА "Новости", проститься с композитором пришло около 100 человек, многие принесли венки со строками из песен музыканта: "Это можно понять, умножая себя на любовь", "Любовь всегда права", "Я рассыплюсь звёздной пылью".

"Такие люди, как звёзды на небе": Певец Данко высказался о смерти Александра Шевченко

"Такие люди, как звёзды на небе": Певец Данко высказался о смерти Александра Шевченко

Напомним, российский продюсер, певец и композитор Александр Шевченко скончался 26 декабря, ему был 61 год. Причиной смерти автора хитов Алсу ("Зимний сон", "Иногда"), Жасмин ("Прыгала через огонь", "Ты далеко") и Ирины Аллегровой ("Без вины виновата я") стал оторвавшийся тромб.

Обложка ©

Vk.com / АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО (Официальное сообщество)

Александра Вишнякова
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