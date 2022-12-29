Автора хитов Алсу Александра Шевченко похоронили в Москве

На Ваганьковском кладбище в Москве похоронили композитора и бывшего продюсера Алсу Александра Шевченко. Артист будет покоиться рядом с поэтом Михаилом Таничем и актёром Леонидом Филатовым.

Как пишет РИА "Новости", проститься с композитором пришло около 100 человек, многие принесли венки со строками из песен музыканта: "Это можно понять, умножая себя на любовь", "Любовь всегда права", "Я рассыплюсь звёздной пылью".