Автора хитов Алсу Александра Шевченко похоронили в Москве
На Ваганьковском кладбище в Москве похоронили композитора и бывшего продюсера Алсу Александра Шевченко. Артист будет покоиться рядом с поэтом Михаилом Таничем и актёром Леонидом Филатовым.
Как пишет РИА "Новости", проститься с композитором пришло около 100 человек, многие принесли венки со строками из песен музыканта: "Это можно понять, умножая себя на любовь", "Любовь всегда права", "Я рассыплюсь звёздной пылью".
Напомним, российский продюсер, певец и композитор Александр Шевченко скончался 26 декабря, ему был 61 год. Причиной смерти автора хитов Алсу ("Зимний сон", "Иногда"), Жасмин ("Прыгала через огонь", "Ты далеко") и Ирины Аллегровой ("Без вины виновата я") стал оторвавшийся тромб.