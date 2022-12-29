UnionPay ввела ограничение на снятие наличных с российских карт за рубежом

Китайская платёжная система UnionPay ввела ограничение на снятие наличных с карт российских банков за рубежом. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости" .

Лимит на каждую карту составляет или 50 тысяч юаней в день (более 518 тысяч рублей), или же 500 тысяч юаней в год (более 5,18 миллиона рублей), или же сумму, эквивалентную этой сумме в другой валюте.