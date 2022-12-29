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29 декабря, 12:09

UnionPay ввела ограничение на снятие наличных с российских карт за рубежом

Китайская платёжная система UnionPay ввела ограничение на снятие наличных с карт российских банков за рубежом. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Лимит на каждую карту составляет или 50 тысяч юаней в день (более 518 тысяч рублей), или же 500 тысяч юаней в год (более 5,18 миллиона рублей), или же сумму, эквивалентную этой сумме в другой валюте.

Российские банки обязаны к марту 2023 года внедрить оплату в Интернете по Mir Pay

Российские банки обязаны к марту 2023 года внедрить оплату в Интернете по Mir Pay

Ранее Лайф рассказывал, что дочерний банк ВТБ в Казахстане запустил возможность выпуска цифровых карт платёжной системы "Мир" для розничных клиентов. Ожидается, что в следующем году станет возможным наладить выпуск пластиковых карт.

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Shutterstock

Артур Белкин

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