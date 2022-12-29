Юрист прокомментировал идею расширить условия возврата онлайн-покупок

Недели достаточно, чтобы определить качество товара, заказанного в онлайн-магазине, и принять решение об отказе от него. Так заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв оценил идею увеличить срок возврата онлайн-покупок с семи до 14 дней.

Он отметил, что порядок в виде семи дней на сдачу товара позволяет соблюсти права продавца, ведь благодаря такому оперативному возврату можно снова выставить продукт на продажу и тем самым минимизировать издержки. Специалист также напомнил, что покупатель чаще всего выбирает торговые онлайн-площадки из-за сниженной цены.

"Но при этом, как правило, человек до момента доставки не может воочию увидеть и пощупать товар. Это становится причиной многочисленных судебных разбирательств", — сказал Соловьёв в беседе с RT.