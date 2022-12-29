ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 12:02

Юрист прокомментировал идею расширить условия возврата онлайн-покупок

Юрист Соловьёв: Чтобы определить качество товара, заказанного онлайн, хватит и недели

Недели достаточно, чтобы определить качество товара, заказанного в онлайн-магазине, и принять решение об отказе от него. Так заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв оценил идею увеличить срок возврата онлайн-покупок с семи до 14 дней.

Он отметил, что порядок в виде семи дней на сдачу товара позволяет соблюсти права продавца, ведь благодаря такому оперативному возврату можно снова выставить продукт на продажу и тем самым минимизировать издержки. Специалист также напомнил, что покупатель чаще всего выбирает торговые онлайн-площадки из-за сниженной цены.

"Но при этом, как правило, человек до момента доставки не может воочию увидеть и пощупать товар. Это становится причиной многочисленных судебных разбирательств", — сказал Соловьёв в беседе с RT.

Россиянам рассказали, как пережить новогоднюю суету и не сорваться на близких

Россиянам рассказали, как пережить новогоднюю суету и не сорваться на близких

Напомним, что увеличить срок возврата онлайн-покупок с семи до 14 дней предложил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. С таким вопросом он обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров