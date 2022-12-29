Мэра Полтавы заподозрили в раскрытии данных о военных ВСУ

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) вручили мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении бойцов ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

"По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами", — говорится в сообщении.

Теперь Мамаю грозит до 12 лет лишения свободы.