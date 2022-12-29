Мэра Полтавы заподозрили в раскрытии данных о военных ВСУ
Мэру Полтавы вручили подозрение в распространении информации о размещении бойцов ВСУ
Мэра Полтавы заподозрили в раскрытии данных о военных ВСУ. Обложка © Telegram / СБУ
Представители Службы безопасности Украины (СБУ) вручили мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении бойцов ВСУ. Об этом сообщает СБУ.
"По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами", — говорится в сообщении.
Теперь Мамаю грозит до 12 лет лишения свободы.
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