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29 декабря, 11:39

Мэра Полтавы заподозрили в раскрытии данных о военных ВСУ

Мэру Полтавы вручили подозрение в распространении информации о размещении бойцов ВСУ

<p>Мэра Полтавы заподозрили в раскрытии данных о военных ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/SBUkr/6392?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СБУ</a></p>

Мэра Полтавы заподозрили в раскрытии данных о военных ВСУ. Обложка © Telegram / СБУ

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) вручили мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении бойцов ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

"По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами", — говорится в сообщении.

Теперь Мамаю грозит до 12 лет лишения свободы.

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Варвара Романова

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