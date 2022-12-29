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29 декабря, 11:36

Новейший самолёт МС-21 с российскими двигателями получил сертификат Росавиации

<p>Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Самолёт МС-21 с российскими двигателями ПД-14 прошёл сертификацию и получил одобрительные документы Росавиации. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкции: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолёта на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла", — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Кроме того, сертификаты на новые модификации получили вертолёты Ми-171 А3 и "Ансат", а также беспилотник БАС-200, который стал первым сертифицированным гражданским беспилотником.

В России завершены стратегические испытания МС-21

В России завершены стратегические испытания МС-21

Ранее Лайф писал, что Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на борту новейшего российского лайнера МС-21. В полёте сказочных персонажей сопровождал глава региона Глеб Никитин.

Артур Белкин

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