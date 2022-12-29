Украинская ракета С-300 упала на территорию Белоруссии

Падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии. Об этом сообщает в четверг Министерство обороны республики. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. По его поручению на месте работает группа военных и следователей.

1. Залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.

Напомним, что буквально пару недель назад в Генштабе Белоруссии заявили, что наибольшую тревогу вызывает граница с Украиной. В ведомстве отметили, что киевские власти "приняли беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что когда-то связывало две страны". При этом никаких предпосылок для того, что Минск якобы готовит нападение на Украину, с белорусской стороны нет.