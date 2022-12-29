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29 декабря, 11:24

Власти Севастополя отменили салют и праздничные мероприятия на площади Нахимова 31 декабря

Власти Севастополя не будут проводить праздничный концерт на площади Нахимова 31 декабря, а также устраивать салют в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства города.

"В связи с введением жёлтого уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова", — говорится в сообщении.

Во время новогодних каникул жители и гости города смогут посетить камерные мероприятия, в число которых входят выставки, ярмарки, представления, спортивные активности. С их графиком можно ознакомиться на сайте правительства. Кроме того, 7 января на северной стороне и в центре города пройдут крестные ходы.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин

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