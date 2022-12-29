Бывшая жена Олега Сироты рассказала о страхе, что сыровар отберёт у неё детей

Известный российский фермер и сыровар, руководитель проекта ОНФ "Народный фермер" Олег Сирота заявил в опеку на бывшую жену Пелагею Стерлингову из-за того, что она не даёт детям видеться с отцом, однако в беседе с телеканалом "360" женщина рассказала, что это не так.

Неприятной новостью Стерлингова поделилась с подписчиками в телеграм-канале. Рассказать об этом она решила из-за страха, что всё это выльется в делёжку детей, которым и так тяжело переносить происходящее. Женщина уверена, что истинная причина такого поступка Сироты — профессиональная ревность.

"Это бред. И дети подтвердят, и соседи, и водитель, и няня — кто угодно, что они полмесяца у него торчат", — прокомментировала Стерлингова суть претензии Сироты.

Сыровар также требует сменить школу, в которой дети учатся уже много лет и считают её хорошей. В опеке матери посоветовали решить проблемы с бывшим мужем полюбовно, иначе Сирота продолжит писать заявления. По словам Стерлинговой, дети проводят одинаковое количество времени с обоими родителями. Иногда ребятишки отказываются от поездки к отцу, и женщина считает, что винит сыровар в этом именно её. Пелагея также отметила, что воспитывать четверых детей непросто, поэтому она надеется на то, что Сирота не откажется от них. Однако Стерлингова уверена: всё дело в бизнесе, ведь сыровар написал заявление в тот же день, когда узнал про её новое дело. Сам Олег Сирота отказался комментировать данную ситуацию.

"На меня ему не за что обижаться. Он же ушёл из семьи, забрал бизнес. Если бы это я сделала, тогда было бы понятно, а так… Надеюсь, это скоро закончится, ведь такие истории к добру не приводят никогда", — подчеркнула Пелагея.