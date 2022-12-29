ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 10:52

Путин заявил, что новейшие атомные ракетоносцы РФ не имеют аналогов в мире

Новейшие атомные подводные крейсеры РФ не имеют аналогов в мире по многим характеристикам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии ввода новых кораблей в состав ВМФ. Российский лидер отметил вклад в создание атомного подводного флота страны предприятий Объединённой судостроительной корпорации — конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш".

"Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире", — сказал он.

Ядерная триада: Что известно о новейшей подлодке "Генералиссимус Суворов"

Ядерная триада: Что известно о новейшей подлодке "Генералиссимус Суворов"

Ранее Лайф рассказывал, что названы сроки сдачи первого построенного с нуля серийного ракетоносца Ту-160М. В ОАК также отметили, что параллельно модернизируется существующий парк самолётов.

Обложка ©

kremlin.ru

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров