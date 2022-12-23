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23 декабря, 18:08

Названы сроки сдачи первого построенного с нуля серийного ракетоносца Ту-160М

Глава ОАК Слюсарь: Первый построенный с нуля ракетоносец Ту-160М сдадут в 2022 году

Первый построенный с нуля ракетоносец Ту-160М планируется сдать в 2022 году. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил руководитель Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, данный летательный аппарат является глубоко модернизированным самолётом на основе Ту-160. Так, у воздушного судна расширен функционал.

"У нас два направления: мы и параллельно модернизируем существующий парк самолётов Ту-160, и параллельно в Казани наладили производство. В этом году сдаём первый серийный самолёт Ту-160М в новом лице, который уже пополнит флот дальней авиации", — рассказал Слюсарь.

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ТАСС / Пресс-служба ОАК

Никита Осипов

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