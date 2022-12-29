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Опубликовано 29 декабря 2022, 10:40

ВСУ потеряли до 30 бойцов на Южно-Донецком направлении

Российские войска за прошедшие сутки ликвидировали до 30 украинских военнослужащих в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новосёлка. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Вместе с тем на этом же направлении ВС РФ ударили по технике противника, лишив украинских военных двух боевых бронированных машин и четырёх пикапов, добавил Конашенков.

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Ранее стало известно, что российские войска за сутки ликвидировали свыше 20 бойцов ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, это стало результатом артиллерийских ударов по противнику.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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