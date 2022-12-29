ВСУ потеряли до 30 бойцов на Южно-Донецком направлении

Российские войска за прошедшие сутки ликвидировали до 30 украинских военнослужащих в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новосёлка. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Вместе с тем на этом же направлении ВС РФ ударили по технике противника, лишив украинских военных двух боевых бронированных машин и четырёх пикапов, добавил Конашенков.