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29 декабря, 10:30

Российские военные ликвидировали более 20 бойцов ВСУ в Харьковской области

Российские военные за сутки уничтожили более 20 бойцов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, это стало результатом артиллерийских ударов по противнику.

"На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих", — сказал в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На этом же направлении российские войска нанесли удары по технике противника, лишив украинских военных двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

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Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова

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