Российские военные ликвидировали более 20 бойцов ВСУ в Харьковской области

Российские военные за сутки уничтожили более 20 бойцов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, это стало результатом артиллерийских ударов по противнику.

"На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих", — сказал в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На этом же направлении российские войска нанесли удары по технике противника, лишив украинских военных двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.