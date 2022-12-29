ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 10:30

Российские военные ликвидировали более 20 бойцов ВСУ в Харьковской области

Российские военные за сутки уничтожили более 20 бойцов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, это стало результатом артиллерийских ударов по противнику.

"На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих", — сказал в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На этом же направлении российские войска нанесли удары по технике противника, лишив украинских военных двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

Российские войска уничтожили свыше 70 бойцов ВСУ и наёмников в районе Угледара в ДНР
Российские войска уничтожили свыше 70 бойцов ВСУ и наёмников в районе Угледара в ДНР

Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar