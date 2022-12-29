Российские военные ликвидировали более 20 бойцов ВСУ в Харьковской области
Российские военные за сутки уничтожили более 20 бойцов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, это стало результатом артиллерийских ударов по противнику.
"На Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих", — сказал в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На этом же направлении российские войска нанесли удары по технике противника, лишив украинских военных двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.
Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ на Донецком направлении, противник лишился до 60 бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты и семь автомобилей.
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