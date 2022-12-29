Песков назвал оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации
Власти достаточно оперативно решали проблемы, возникавшие во время частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что за деталями стоит обратиться к Минобороны.
"Была достаточно оперативная реакция. Конечно, масштаб стоящих задач был достаточно велик", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет.
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