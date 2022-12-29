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Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 10:04

Песков назвал оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации

Власти достаточно оперативно решали проблемы, возникавшие во время частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что за деталями стоит обратиться к Минобороны.

"Была достаточно оперативная реакция. Конечно, масштаб стоящих задач был достаточно велик", — отметил представитель Кремля.

Шойгу: В ходе частичной мобилизации было решено множество проблем
Шойгу: В ходе частичной мобилизации было решено множество проблем

Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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