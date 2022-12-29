Шойгу: В ходе частичной мобилизации было решено множество проблем

В ходе частичной мобилизации в России было решено множество проблем и вопросов. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО.

"Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели её. Было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить", — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что российские власти изначально постарались и в итоге сделали так, чтобы не скрывать никакой информации от граждан. По его словам, если проблема существует, то её нужно решать.