Шойгу: В ходе частичной мобилизации было решено множество проблем
В ходе частичной мобилизации в России было решено множество проблем и вопросов. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО.
"Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели её. Было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить", — подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что российские власти изначально постарались и в итоге сделали так, чтобы не скрывать никакой информации от граждан. По его словам, если проблема существует, то её нужно решать.
Ранее Шойгу заявил, что СВО и частичная мобилизация коснулись каждого региона РФ. По словам министра обороны, работа координационной группы по вопросам СВО является ежедневной и требует постоянного внимания. Шойгу пожелал, чтобы она была построена планово и приносила результаты.