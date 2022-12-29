В России появится аналог почтового клиента Microsoft Outlook

Разработчик системы "Мойофис" к концу 2023 года разработает аналог почтовой системы Microsoft Outlook на импортонезависимой платформе. Об этом сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на дорожную карту "Новое общесистемное программное обеспечение".

"Разработчик софта "Мойофис" (ООО "Новые облачные технологии") к концу 2023 года должен разработать корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе "Почта 2.0". Система станет заменой популярных зарубежных решений типа Microsoft Outlook", — говорится в публикации.

Общий размер необходимых затрат на создание аналоговой почты оценивается в 1,1 миллиарда рублей. По словам представителя разработчика, компания участвует в реализации дорожной карты и допускает вероятные доработки своих продуктов под запросы заказчиков. При этом в Центре импортозамещения в сфере ИКТ (ЦКИТ) газете сообщили, что в создании системы заказчиком является "Росатом", "Мойофис" — разработчик, а "Ай-теко" — интегратор.

В документе также рассказывается, что система будет поддерживать более 400 тысяч почтовых ящиков и позволит каждому пользователю в день отправлять в среднем 50 сообщений, их объём составит 500 килобайт. А ещё аналог должен иметь адресную книгу с иерархической организацией и поиском контакта по различным атрибутам.

Планируется, что техническая архитектура почтового клиента появится к марту, а к июню её испытают и выпустят. С того момента до сентября будет идти опытно-промышленная эксплуатация, а к концу 2023 года — промышленная, тогда же настроят работу технической поддержки. Вероятно, клиент разработают для рынков b2b и b2g, отметила представитель Polycode Людмила Богатырёва. По её словам, продукт подойдёт для крупных компаний, которые не могут пользоваться облачной почтой.