В Подмосковье после пожара вновь заработал ТЦ "Мега Химки"

Торговый центр "Мега Химки", в котором в середине декабря произошёл пожар, с сегодняшнего дня вновь открыт для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что специалисты провели целый ряд проверок, чтобы убедиться в том, что торговый центр полностью безопасен для посещения. При этом откроются не все магазины молла. Некоторые из них, а также детская площадка и парковка, расположенная под самим зданием ТЦ, будут временно закрыты.