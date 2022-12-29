В Подмосковье после пожара вновь заработал ТЦ "Мега Химки"
ТЦ "Мега Химки" вновь открыт для посетителей с 29 декабря
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Торговый центр "Мега Химки", в котором в середине декабря произошёл пожар, с сегодняшнего дня вновь открыт для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Ура! С 29 декабря "Мега Химки" вновь открыта для вас", — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что специалисты провели целый ряд проверок, чтобы убедиться в том, что торговый центр полностью безопасен для посещения. При этом откроются не все магазины молла. Некоторые из них, а также детская площадка и парковка, расположенная под самим зданием ТЦ, будут временно закрыты.
Напомним, в Москве со взрывами загорелся гипермаркет OBI в торговом центре "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. На тушение огня ушло семь часов. Погиб охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. По данному уголовному делу задержаны сварщик и прораб.