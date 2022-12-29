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29 декабря, 06:06

ТАСС: В отношении экс-депутата Госдумы Пономарёва возбудили дело о фейках о ВС РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва* по статье о распространении фейков о ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В отношении Ильи Пономарёва СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В рамках него правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы", — заявил собеседник агентства.

По словам источника, с обысками пришли к тем, кто принимал участие в так называемом Съезде народных депутатов, прошедшем в начале ноября в Польше.

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Ранее Лайф сообщал, что МВД России объявил в розыск экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарёва. Однако тогда не уточнялось, по какой именно статье УК РФ.

*Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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ИТАР-ТАСС / Михаил Джапаридзе

Артур Белкин

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