Лавров: Запад не может и не пытается доказать поставки иранских беспилотников России
Запад всё ещё не привёл доказательства поставок Ираном беспилотников России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что западные страны развели "шумиху" в Совбезе ООН из-за этой якобы поставки. Но они делают это в стиле highly likely, что с английского переводится как "весьма вероятно".
"Фактов привести не могут, да и не пытаются", — подчеркнул Лавров.
В конце августа газета The Washington Post писала, что Иран якобы поставил России беспилотники, которые могут быть использованы на Украине. Однако месяц спустя глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и потому не считает правильным поставки оружия как Киеву, так и Москве. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.