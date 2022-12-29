Лавров: Запад не может и не пытается доказать поставки иранских беспилотников России

Запад всё ещё не привёл доказательства поставок Ираном беспилотников России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что западные страны развели "шумиху" в Совбезе ООН из-за этой якобы поставки. Но они делают это в стиле highly likely, что с английского переводится как "весьма вероятно".