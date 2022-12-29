В мандаринах из российских магазинов нашли пестициды, но все они безопасны
"Роскачество" обнаружило пестициды в мандаринах, которые продаются в магазинах
"Роскачество" обнаружило пестициды в мандаринах, которые можно приобрести в российских магазинах и гипермаркетах, однако все цитрусовые являются безопасными для употребления. Об этом РИА "Новости" рассказали в организации.
"Роскачество" провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространённых пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых выявлены следовые количества пестицидов", — заявили в "Роскачестве".
В частности, пестициды были обнаружены в мандаринах марок "Клеменулес" и Global Village. При этом содержание нитратов в них не превышает допустимых значений, а сами цитрусовые являются безопасными к употреблению. Однако перед этим специалисты рекомендуют их тщательно помыть.
Ранее Лайф рассказывал своим читателям, как мандарины помогают бороться с инфекциями и улучшают пищеварение.
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