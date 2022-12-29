В Индии завели дело против компании, лекарства которой погубили 18 детей в Узбекистане

Власти Индии завели дело против компании Marion Biotech, выпускающей таблетки и сироп от кашля Doc-1 Max. Причиной стала смерть в Узбекистане 18 детей, которые принимали эти препараты, сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на источники.

Будет проведено совместное расследование усилиями групп Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств и Управления по контролю и лицензированию лекарств штата Уттар-Прадеш, в котором базируется фармпроизводство Marion Biotech. Кроме того, власти Индии запросили у Узбекистана всю информацию об этом деле.