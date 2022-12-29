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29 декабря, 05:00

В Индии завели дело против компании, лекарства которой погубили 18 детей в Узбекистане

Власти Индии завели дело против компании Marion Biotech, выпускающей таблетки и сироп от кашля Doc-1 Max. Причиной стала смерть в Узбекистане 18 детей, которые принимали эти препараты, сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на источники.

Будет проведено совместное расследование усилиями групп Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств и Управления по контролю и лицензированию лекарств штата Уттар-Прадеш, в котором базируется фармпроизводство Marion Biotech. Кроме того, власти Индии запросили у Узбекистана всю информацию об этом деле.

В Узбекистане 18 детей погибли, отравившись индийским сиропом от кашля

В Узбекистане 18 детей погибли, отравившись индийским сиропом от кашля

Напомним, Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана завела уголовное дело по факту гибели 18 детей после приёма индийского сиропа от кашля, импортированного в республику компанией Quramax Medical.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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