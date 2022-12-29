Не резиновый: Японцам решили платить за переезд из Токио

Правительство Японии решило с 1 апреля 2023 года повысить пособия на несовершеннолетних детей, но только для тех семей, которые согласятся уехать из Токио в менее населённые районы страны. Об этом пишет газета Nikkei.

Размер выплат вырастет с 300 тысяч иен (около 160 тысяч рублей) до 1 млн иен (около 530 тысяч рублей) на каждого ребёнка. Правда, многодетным семьям при этом полагается не больше 3 млн иен (около 1,6 млн рублей). При этом повышенные пособия будут получать даже те, кто после переезда продолжит работать в Токио.

На подобные меры Правительство Японии решило пойти, чтобы разгрузить Токио. Благодаря различным льготам правительство планирует переселить из города минимум десять тысяч человек к 2027 году.