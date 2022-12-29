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29 декабря, 04:44

В России могут ввести принудительное лицензирование иностранного ПО

"Коммерсант": Минцифры планирует принудительно лицензировать иностранное ПО

Минцифры России готовит проект закона о принудительном лицензировании иностранного программного обеспечения (ПО), создатели которого ушли из страны. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, а также обращение директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина.

"[Правительство] прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств", — сказано в документе.

Этот проект призван декриминализовать использование иностранного софта в нынешних условиях. Российские компании смогут переводить оплату за ПО на специальные счета до востребования правообладателя.

В одной из IT-ассоциаций подтвердили, что ведомство обсуждает с ними подобные перспективы, однако эти разговоры ведутся в "закрытом от рынка режиме". В самом Минцифры пока не спешат комментировать эту информацию.

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Ранее глава этого ведомства Максут Шадаев заявил, что не поддерживает идею о запрете на выезд за рубеж для IT-специалистов. Министр называет такую меру вредной.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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