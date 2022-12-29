Кокорин рассказал, почему не хочет возвращаться в Россию

Нападающий кипрского футбольного клуба "Арис" и экс-игрок сборной России Александр Кокорин заявил, что пока не хочет возвращаться на родину, так как желает ещё попутешествовать. Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала "Суперлига".

Он вспомнил, как попал в "хороший московский вайб", когда у людей не было мобильных телефонов, а любое появление в том или ином месте не попадало почти сразу же в соцсети.

"Я насладился этим, прожил 15 лет в Москве — очень доволен. Может быть, проживу ещё 15 лет, не буду загадывать. Но я говорил, что хочу попутешествовать, пока есть возможность", — рассказал Кокорин.