Москвичи передали в фонды свыше тонны цитрусовых в рамках акции "Подвешенный мандарин"

Москвичи купили и передали в благотворительные фонды уже свыше тонны цитрусовых в рамках традиционной новогодней акции "Подвешенный мандарин", которая проходит в столице с 23 по 31 декабря. Об этом рассказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Одна из площадок, где можно принять участие в благотворительной акции. Видео © LIFE

"Мандарины — это символ новогодних праздников, поэтому именно эти цитрусовые могут стать хорошим подарком. С начала акции посетителями московских ярмарок собрано уже более тонны мандаринов", — отметил он.

Принять участие в акции можно на площадках 35 столичных межрегиональных ярмарок, адреса которых опубликованы на сайте мэра Москвы. Мандарины получат люди, которые не могут позволить себе их купить. Среди них одинокие пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи и другие подопечные столичных фондов.