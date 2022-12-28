Москвичи передали в фонды свыше тонны цитрусовых в рамках акции "Подвешенный мандарин"
Москвичи купили и передали в благотворительные фонды уже свыше тонны цитрусовых в рамках традиционной новогодней акции "Подвешенный мандарин", которая проходит в столице с 23 по 31 декабря. Об этом рассказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Одна из площадок, где можно принять участие в благотворительной акции. Видео © LIFE
"Мандарины — это символ новогодних праздников, поэтому именно эти цитрусовые могут стать хорошим подарком. С начала акции посетителями московских ярмарок собрано уже более тонны мандаринов", — отметил он.
Принять участие в акции можно на площадках 35 столичных межрегиональных ярмарок, адреса которых опубликованы на сайте мэра Москвы. Мандарины получат люди, которые не могут позволить себе их купить. Среди них одинокие пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи и другие подопечные столичных фондов.
Ранее Лайф сообщал, что более 18 тысяч россиян получат подарки в рамках акции "С Новым годом, ветеран!". Кроме того, поздравление получат также военные, вернувшиеся из зоны спецоперации на Украине и проходящие лечение в госпиталях.
LIFE