Издание "Думская": В Одессе начали демонтаж памятника императрице Екатерине II
В Одессе начали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II. Об этом сообщает местное издание "Думская".
В Одессе начали демонтаж памятника императрице Екатерине II. Фото © Telegram / Алексей Гончаренко
По данным СМИ, к площади, на которой находится монумент, невозможно проехать, там всё перекрыто, а людей не пропускают. В свою очередь депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что возле памятника "начинаются какие-то работы".
Напомним, одесский горсовет постановил снести памятники Екатерине II и Суворову. Демонтаж и перенос памятника основателям города поддержали 43 депутата — 97,7% из числа присутствующих. В последнее время российские памятники во многих украинских городах подвергаются актам вандализма. Так, хулиганы написали на монументе Екатерины II: "Снесём, Гена не поможет!", видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову. Позднее нарушители превратили монумент в виселицу. Известно, что затем жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника императрице.
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