В Минобрнауки разъяснили особенности признания украинских дипломов в России
Минобрнауки: В РФ будут признаваться украинские дипломы въехавших в страну до 20 декабря
Украинские документы об образовании будут признаны на территории России, если абитуриент приехал в нашу страну для обучения до 20 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
"Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании соглашения [об образовании с Украиной]", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, 20 декабря стало известно о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и учёных званиях. Как напомнили в российском МИД, ещё в марте 2022 года украинский кабмин первым принял решение денонсировать данное соглашение с Москвой.
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