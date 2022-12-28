В Минобрнауки разъяснили особенности признания украинских дипломов в России

Украинские документы об образовании будут признаны на территории России, если абитуриент приехал в нашу страну для обучения до 20 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании соглашения [об образовании с Украиной]", — приводит ТАСС сообщение ведомства.