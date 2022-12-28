ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 09:28

Сервис "VK Музыка" выпустил альбом новогодних хитов в исполнении неожиданных дуэтов

Сервис "VK Музыка" представил эксклюзивный новогодний альбом из 12 композиций, каждую из которых совместно записали популярные современные исполнители и легенды российской эстрады. Песни выпустили к новогоднему шоу "VK под шубой", сообщает пресс-служба компании.

Все треки с альбома — это новые версии культовых новогодних хитов. Их исполняют неожиданные дуэты. К примеру, The Hatters и Валерия спели песню "Звенит январская вьюга", Клава Кока и Лариса Долина – "Колокольчик звенит", а 10AGE и Шура — "Зима".

"Новогодний альбом "VK Музыки" — уникальный проект, созданный командой VK Records вместе с популярными артистами самой разной величины и калибра. Благодаря работе нашей команды привычные зимние хиты обрели совершенно новое звучание, которое приятно удивит слушателей и подарит атмосферу приближающегося Нового года", — сказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

VK подготовил новогоднее шоу с участием The Hatters, Мари Краймбрери и Клавы Коки

VK подготовил новогоднее шоу с участием The Hatters, Мари Краймбрери и Клавы Коки

Песни будут звучать на новогоднем шоу "VK под шубой" с масштабной программой, в котором также в неожиданных ролях появятся Илья Соболев, Иосиф Пригожин и Илья Макаров. Оно начнётся 28 декабря в 20:23. Запись трансляции можно будет посмотреть в эфире телеканала НТВ 30 декабря в 23:00.

Ранее Лайф писал о том, что VK подготовил новогоднее шоу с популярными исполнителями, бесплатными квизами и увлекательными лекциями с участием звёздных спикеров.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров