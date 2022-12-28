Росрыболовство предупредило о несметном количестве "крабов-нелегалов" в ресторанах Москвы

Законность большей части поставок краба в отели и рестораны Москвы на сегодняшний день вызывает большие сомнения, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, аж 40% приходится на нелегальную ловлю.

"Мы точно можем подтвердить, что 3% — это легальная продукция, 57% вызывают у нас сомнения в легальности происхождения, 40% — это точно продукция, которая не имеет никакого подтверждения в законности вылова", — приводит РБК слова Шестакова.

В связи с этим Росрыболовство вместе с сотрудниками правоохранительных органов в следующем году планирует разобраться в ситуации с поставками морепродуктов в столичные отели, а также заведения общепита, отметил собеседник агентства.