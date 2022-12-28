Фонд "Круг добра" сможет формировать резерв препаратов и медизделий

Правительство РФ расширило возможности фонда поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра", теперь организация сможет формировать резерв лекарств и медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Такое решение позволит фонду закупать препараты и медизделия на более длительный срок и формировать запас для незамедлительного оказания помощи пациентам. Кроме того, правительство расширило список стран, в которых могут быть зарегистрированы озвученные выше товары, закупаемые фондом.