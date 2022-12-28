Фонд "Круг добра" сможет формировать резерв препаратов и медизделий
Правительство РФ расширило возможности фонда "Круг добра"
Правительство РФ расширило возможности фонда поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра", теперь организация сможет формировать резерв лекарств и медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Такое решение позволит фонду закупать препараты и медизделия на более длительный срок и формировать запас для незамедлительного оказания помощи пациентам. Кроме того, правительство расширило список стран, в которых могут быть зарегистрированы озвученные выше товары, закупаемые фондом.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил повысить возраст пациентов фонда "Круг добра" до 19 лет. Кроме того, он отметил необходимость усиления направлений организации.
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