ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 09:47

В Томске врачи вернули эрекцию мужчине, пересадив нерв из ноги

Томские врачи вернули эрекцию 52-летнему мужчине, пересадив нерв из ноги на половой член. Как уточняет kp.ru, такая уникальная операция прошла впервые в России. Однако теперь пациент не чувствует мизинца.

Интимная проблема возникла у мужчины после операции по удалению рака простаты. По словам пластического хирурга НИИ микрохирургии Томска Андрея Байтингера, пациенту тогда пришлось вырезать не только саму опухоль, но и нервы. Сделать операцию более щадящей у медиков не получалось, иначе болезнь могла прийти снова. С просьбой вернуть эрекцию томич обратился в местный НИИ микрохирургии.

"Нашли, что есть методика восстановления эрекции, которую используют в Бразилии, и повторили в Петербурге. Она предполагает, что нервы у пациента берут сразу с двух ног. У нас же была задача сделать операцию менее травматичной, задействовать только одну ногу. В итоге мы придумали, как можно обойтись одним нервом. Полгода назад предложили пациенту попробовать новый метод. Он доверился нам и согласился", — отметил Байтингер.

Чтобы операция прошла успешно, хирургу и урологу-онкологу Андрею Гуралю понадобились нитки в три раза тоньше человеческого волоса. Врачи взяли суральный нерв с голени пациента и соединили его с бедренным нервом. Примечательно, что операция длилась примерно 3,5 часа. Улучшения томич заметил спустя 4,5 месяца после хирургического вмешательства.

"Пациент тогда позвонил мне в пять утра и говорит: "Доктор, у меня работает!" Конечно, он был рад. Для любого мужчины лишиться эрекции это тяжело, а тут нам удалось её вернуть", — отметил Гураль, добавив, что отсутствие чувствительности мизинца никак не влияет на качество жизни.

На данный момент у мужчины с супругой в интимном плане нет проблем, однако под наблюдением медиков пациент будет находиться ещё полгода. Тем временем врачи оформляют патент на собственную технологию.

Россияне стали реже покупать презервативы

Россияне стали реже покупать презервативы

Ранее Лайф рассказывал про шесть секс-игрушек, которые должны быть в арсенале каждого мужчины. Среди них, в частности, стимулятор Wave бренда WANAME D-Splash.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров