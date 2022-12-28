В Томске врачи вернули эрекцию мужчине, пересадив нерв из ноги

Томские врачи вернули эрекцию 52-летнему мужчине, пересадив нерв из ноги на половой член. Как уточняет kp.ru, такая уникальная операция прошла впервые в России. Однако теперь пациент не чувствует мизинца.

Интимная проблема возникла у мужчины после операции по удалению рака простаты. По словам пластического хирурга НИИ микрохирургии Томска Андрея Байтингера, пациенту тогда пришлось вырезать не только саму опухоль, но и нервы. Сделать операцию более щадящей у медиков не получалось, иначе болезнь могла прийти снова. С просьбой вернуть эрекцию томич обратился в местный НИИ микрохирургии.

"Нашли, что есть методика восстановления эрекции, которую используют в Бразилии, и повторили в Петербурге. Она предполагает, что нервы у пациента берут сразу с двух ног. У нас же была задача сделать операцию менее травматичной, задействовать только одну ногу. В итоге мы придумали, как можно обойтись одним нервом. Полгода назад предложили пациенту попробовать новый метод. Он доверился нам и согласился", — отметил Байтингер.

Чтобы операция прошла успешно, хирургу и урологу-онкологу Андрею Гуралю понадобились нитки в три раза тоньше человеческого волоса. Врачи взяли суральный нерв с голени пациента и соединили его с бедренным нервом. Примечательно, что операция длилась примерно 3,5 часа. Улучшения томич заметил спустя 4,5 месяца после хирургического вмешательства.

"Пациент тогда позвонил мне в пять утра и говорит: "Доктор, у меня работает!" Конечно, он был рад. Для любого мужчины лишиться эрекции это тяжело, а тут нам удалось её вернуть", — отметил Гураль, добавив, что отсутствие чувствительности мизинца никак не влияет на качество жизни.

На данный момент у мужчины с супругой в интимном плане нет проблем, однако под наблюдением медиков пациент будет находиться ещё полгода. Тем временем врачи оформляют патент на собственную технологию.