Оставшийся в Афганистане солдат армии СССР умер от утечки газа

В Афганистане умер бывший советский солдат Бахретдин Хакимов, который остался там после вывода из страны Советской армии в 1989 году. Он скончался 28 декабря 2022 года от отравления угарным газом на севере города Герат, сообщает телеканал TRT World со ссылкой на заявление местных властей.

"Он умер от вдыхания газа, выходящего из обогревателей", — заявил глава судебно-медицинского управления Герата Ахмад Шах Мушфик.

При этом он добавил, что никаких подозрительных обстоятельств при смерти бывшего советского солдата не обнаружено. Хакимову на момент смерти было около 60 лет. В Афганистане он был известен как Шейх Абдулла.

Бахретдин Хакимов родился в 1960 году в городе Самарканде Узбекской ССР. С сентября 1980 года он считался пропавшим без вести в Герате. Попал в плен после ранения в голову, а затем вылечился у местных жителей. В дальнейшем Хакимов принял ислам, завёл семью и остался жить в Герате, где работал в музее.