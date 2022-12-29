Шойгу заявил, что СВО и частичная мобилизация коснулись каждого региона РФ

Проведение специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации затронуло каждый регион России и каждый населённый пункт страны, а работа координационной группы по СВО является крайне важной. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Каждый депутат и каждый сенатор представляет определённый регион, определённую партию. А спецоперация и мобилизация касается всех и каждого, каждый субъект и каждый населённый пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов. Тех людей, которые избраны от этого региона и которым люди доверили представлять свой регион, свой город в парламенте страны", — отметил Шойгу.

По словам министра обороны, работа координационной группы по вопросам СВО является ежедневной и требует постоянного внимания. Шойгу пожелал, чтобы она была построена планово и приносила результаты. Сама идея о создании координационной группы возникла почти сразу после объявления частичной мобилизации, данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.