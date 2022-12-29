Шойгу заявил, что СВО и частичная мобилизация коснулись каждого региона РФ
Проведение специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации затронуло каждый регион России и каждый населённый пункт страны, а работа координационной группы по СВО является крайне важной. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Каждый депутат и каждый сенатор представляет определённый регион, определённую партию. А спецоперация и мобилизация касается всех и каждого, каждый субъект и каждый населённый пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов. Тех людей, которые избраны от этого региона и которым люди доверили представлять свой регион, свой город в парламенте страны", — отметил Шойгу.
По словам министра обороны, работа координационной группы по вопросам СВО является ежедневной и требует постоянного внимания. Шойгу пожелал, чтобы она была построена планово и приносила результаты. Сама идея о создании координационной группы возникла почти сразу после объявления частичной мобилизации, данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ проведёт проверку расходования средств, которые выделялись на военные нужды в ходе специальной военной операции.
VK / Минобороны России