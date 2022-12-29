ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 06:26

Шойгу заявил, что СВО и частичная мобилизация коснулись каждого региона РФ

Проведение специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации затронуло каждый регион России и каждый населённый пункт страны, а работа координационной группы по СВО является крайне важной. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Каждый депутат и каждый сенатор представляет определённый регион, определённую партию. А спецоперация и мобилизация касается всех и каждого, каждый субъект и каждый населённый пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов. Тех людей, которые избраны от этого региона и которым люди доверили представлять свой регион, свой город в парламенте страны", — отметил Шойгу.

По словам министра обороны, работа координационной группы по вопросам СВО является ежедневной и требует постоянного внимания. Шойгу пожелал, чтобы она была построена планово и приносила результаты. Сама идея о создании координационной группы возникла почти сразу после объявления частичной мобилизации, данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Путин поручил ускорить подготовку планов развития ОПК и гособоронзаказа

Путин поручил ускорить подготовку планов развития ОПК и гособоронзаказа

Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ проведёт проверку расходования средств, которые выделялись на военные нужды в ходе специальной военной операции.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров