Мбаппе не увидел проблемы в скандальных празднованиях игроков Аргентины после финала ЧМ
Мбаппе прокомментировал издевательские жесты в свой адрес со стороны Мартинеса
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что скандальные празднования игроков аргентинской национальной команды, в частности вратаря Эмилиано Мартинеса, не являются проблемой, на которую стоит обращать внимание. Об этом пишет L'Equipe.
"Празднования — не проблема. Мы не должны тратить силы на бесполезные вещи", — отметил Мбаппе.
По словам форварда, сразу же после финала ЧМ в Катаре он поздравил аргентинца Лионеля Месси, вместе с которым выступает за ПСЖ, и заметил, что это именно тот трофей, за которым он охотился всю свою карьеру.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. В ходе празднования вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес допускал оскорбления в адрес Мбаппе и показал неприличный жест болельщикам французской национальной команды.
ТАСС / Сергей Бобылев