ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 06:47

Мбаппе не увидел проблемы в скандальных празднованиях игроков Аргентины после финала ЧМ

Мбаппе прокомментировал издевательские жесты в свой адрес со стороны Мартинеса

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что скандальные празднования игроков аргентинской национальной команды, в частности вратаря Эмилиано Мартинеса, не являются проблемой, на которую стоит обращать внимание. Об этом пишет L'Equipe.

"Празднования — не проблема. Мы не должны тратить силы на бесполезные вещи", — отметил Мбаппе.

По словам форварда, сразу же после финала ЧМ в Катаре он поздравил аргентинца Лионеля Месси, вместе с которым выступает за ПСЖ, и заметил, что это именно тот трофей, за которым он охотился всю свою карьеру.

Капелло ёмко охарактеризовал вратаря сборной Аргентины за неприличный жест

Капелло ёмко охарактеризовал вратаря сборной Аргентины за неприличный жест

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. В ходе празднования вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес допускал оскорбления в адрес Мбаппе и показал неприличный жест болельщикам французской национальной команды.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров