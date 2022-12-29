Мбаппе не увидел проблемы в скандальных празднованиях игроков Аргентины после финала ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что скандальные празднования игроков аргентинской национальной команды, в частности вратаря Эмилиано Мартинеса, не являются проблемой, на которую стоит обращать внимание. Об этом пишет L'Equipe.

"Празднования — не проблема. Мы не должны тратить силы на бесполезные вещи", — отметил Мбаппе.

По словам форварда, сразу же после финала ЧМ в Катаре он поздравил аргентинца Лионеля Месси, вместе с которым выступает за ПСЖ, и заметил, что это именно тот трофей, за которым он охотился всю свою карьеру.