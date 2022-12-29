Турчак провёл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак провёл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте партии "Единая Россия".

"Цель у нас одна — выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей победе. Каждый из членов рабочей группы находится в зоне СВО, знает эти вопросы. Мы с вами в постоянном режиме на протяжении 10 месяцев этим занимаемся", — отметил Турчак.

Он также отметил, что рабочая группа не должна рассматриваться как "жалобная книга". Однако она будет контролировать полноту и своевременность всех выплат военнослужащим, оснащение бойцов и поддержка их семей. Задачей группы станет обеспечение синергии для оперативного получения проблемных аспектов с мест, их дальнейшего обсуждения и выхода на конкретные решения, в том числе законодательные.

В ходе первого заседания было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям: развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учёт граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан.