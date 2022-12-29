Более полумиллиона в месяц: Названы самые высокооплачиваемые вакансии 2022 года в России

Самую большую зарплату в России в 2022 году предлагали ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Об этом Лайфу сообщили аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" и система отслеживания кандидатов "СберПодбор".

Так, консультанту клиентов по вопросам вложения средств в недвижимость предлагали в апреле этого года зарплату до 550 тысяч рублей. В его обязанности также входил подбор объектов, общение с собственниками помещений и владельцами бизнеса.

В сентябре управляющему в загородном доме предлагали заработную плату до 500 тысяч рублей. В его обязанности входил подбор штата персонала и функционирование с ним по рабочим процессам вплоть до составления графиков, а также закупка продуктов и организация поездок членов семьи. При этом соискателю нужно было иметь опыт работы на аналогичной должности от трёх лет и рекомендации с прошлых мест трудоустройства, а ещё знать основы юриспруденции.

К концу 2022 года также нашлись интересные вакансии. Например, водителю категории Е с собственным автомобилем предлагают зарплату от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. При этом соискатель должен иметь опыт работы от пяти лет и быть готовым к перевозке опасных грузов. А водителю-экспедитору со своим автомобилем обещают зарплату от 260 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит перевозка продуктов питания из распределительного центра X5 Retail Group в торговые точки Москвы. Всего за день такой водитель посещает до четырёх точек.

Зарплата до 325 тысяч рублей предлагается DevOps инженеру в "СберМаркетинге", который будет разрабатывать скрипты и код-ревью, устанавливать и настраивать среду и сервисы в SberCloud и процесс Gitlab CI/CD. Ищут специалиста с опытом от двух лет, развёрнутыми в облаке системами и возможностью работать удалённо.

В Москве также ищут директора по персоналу с опытом работы в HR от пяти лет, знаниями процесса подбора сотрудников, навыками создания и поддержания HR-бренда, а также с умением внедрения корпоративной культуры. Соискателю предлагают за управление координацией и контролем процессов до 300 тысяч рублей. "СберЛогистика" хочет найти QA Automation engineer с опытом автоматизации и тестирования от двух лет, знанием Java, умением работать с Docker/Kubernetes и настраивать пайплайны для CI/CD. Ему предлагается зарплата в размере до 270 тысяч рублей.