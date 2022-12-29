Украинская армия несёт потери в районе Серебрянского лесничества
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о 70 уничтоженных украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении
Российские лётчики и артиллеристы в ходе спецоперации уничтожили более 70 военнослужащих в районе Серебрянского лесничества. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Среди потерь противника три боевые бронированные машины и пять пикапов.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.
Напомним, что ранее ВС России нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.
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