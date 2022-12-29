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Опубликовано 29 декабря 2022, 10:26

Украинская армия несёт потери в районе Серебрянского лесничества

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о 70 уничтоженных украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении

Российские лётчики и артиллеристы в ходе спецоперации уничтожили более 70 военнослужащих в районе Серебрянского лесничества. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Среди потерь противника три боевые бронированные машины и пять пикапов.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

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Напомним, что ранее ВС России нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 40 украинских военных.

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Getty Images / SOPA Images / Iain Burns

Алексей Берковиц
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