Украинская армия несёт потери в районе Серебрянского лесничества

Российские лётчики и артиллеристы в ходе спецоперации уничтожили более 70 военнослужащих в районе Серебрянского лесничества. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Среди потерь противника три боевые бронированные машины и пять пикапов.